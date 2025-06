Nepvideo zet leven van een tiener op zijn kop, politie doet onderzoek

Een jongen uit de omgeving van Valkenswaard is het slachtoffer geworden van digitale chantage. De verdachte dreigde een filmpje te verspreiden waarop te zien was hoe de jongen zichzelf bevredigde, maar het filmpje is helemaal niet van hem. De jongen stapte naar de politie.

De daders gebruikten wél twee echte foto’s van de jongen en monteerden die bij een video die waarschijnlijk ergens van het internet is geplukt. Zo leek het alsof hij de hoofdpersoon in het filmpje was. Vervolgens eisten ze geld, anders zouden ze het zogenaamd belastende materiaal rondsturen naar zijn vrienden en familie.

De politie noemt het een heftige ervaring voor de jongen. “Doordat de echte foto’s van het slachtoffer werden gecombineerd met het filmpje, leek het allemaal akelig echt”, zegt de politie Oost-Brabant in een schriftelijke reactie. Gelukkig heeft de jongen niet betaald. “Dat is belangrijk. Want wie betaalt, ziet vaak dat er alleen maar om méér geld wordt gevraagd.” In verband met de privacy van de jongen wil de politie nu niet meer zeggen dan dat ze de zaak onderzoekt. Het verspreiden of gebruiken van dit soort gemanipuleerd beeldmateriaal is strafbaar. Ook het (online) chanteren of intimideren van de jongen is strafbaar. Het is niet duidelijk of er al iemand is aangehouden.