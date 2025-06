Man en vrouw opgepakt voor fraude van bijna een miljoen euro

Een 41-jarige man en een 49-jarige vrouw uit Best zijn dinsdag aangehouden op verdenking van grootschalige fraude. Hun huis en autobedrijf in Son en Breugel zijn doorzocht. De Belastingdienst heeft 24 auto's in beslag genomen. Naar schatting hebben ze voor bijna een miljoen euro gefraudeerd, zo meldt de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).

De 41-jarige man zou voertuigen uit het buitenland via veilingen aankopen en vervolgens in Nederland weer verkopen. Deze auto's zijn in de aangiften van de omzetbelasting onterecht als margeauto's verwerkt in plaats van btw-auto's. Dat houdt in dat de verkoper alleen btw heeft afgedragen over de winst en niet over de hele verkoopprijs. De belastingdienst schat in dat het bij deze aangiften om 500.000 euro gaat.