‘Rivier aan cocaïne’ drooggelegd: Brabantse drugslijn naar Italië opgerold

Jarenlang bleef het onder de radar: vrachtwagens met verborgen ruimtes die ongemerkt heen en weer reden tussen Noord-Brabant en Sardinië. Tot nu. De smokkelroute, die diende als snelweg voor cocaïne van de internationale onderwereld, is opgerold. Justitie spreekt van een forse klap voor de georganiseerde drugshandel.

Bij de drugssmokkel zijn drie mannen gearresteerd. Twee Italianen en een Nederlander. De route begon in de plaatsen Breda, Baarle Nassau en Tilburg waar vanuit de cocaïne in vrachtwagens met een dubbele bodem richting het zuiden van Italië werden vervoerd, met als eindbestemming Sardinië. Er wordt bij het Italiaanse medium L'unione Sardia gesproken over 'een rivier aan cocaïne'.



De Italiaanse financiële opsporingsdienst, Guardia di Finanza, die het onderzoek leidde laat weten dat via de vrachtwagens 77 kilo cocaïne van Nederland naar Italië is gesmokkeld. Het Openbaar Ministerie in West-Brabant bevestigt de zaak aan Omroep Brabant. De drugs is goed voor een straatwaarde tussen de drie en zes miljoen euro.



Luxe leven

Dat de zaak om veel geld ging, was af te zien aan de levensstijl van de betrokkenen. De Italianen hebben bij de actie meer dan negentig onroerende goederen in beslag genomen. Het gaat hierbij om woningen, auto's, landbouwgrond, financieel tegoed en andere waardevolle bezittingen. Ook in Nederland was het raak. Daar zijn tegoeden met een waarde van ruim 600.000 euro bevroren. In totaal is er voor meer dan drie miljoen euro aan vermogen in beslag genomen.



Market Garden

"De operatie vormt de ontknoping van een complex, internationaal onderzoek,” aldus de Guardia di Finanza. Bij de operatie met als codenaam 'EV Market Garden', vernoemd naar de beroemde geallieerde operatie uit de Tweede Wereldoorlog, hebben de Italianen nog zo'n twintig kilo aan cocaïne kunnen onderscheppen, maar vermoedelijk is een groot deel van de vervoerde drugs al verkocht op straat in Sardinië.



Volgens justitie telt de organisatie drie leiders en vijf uitvoerders. De aangehouden verdachten zouden tot de top van het netwerk behoren. De kans is groot dat er nog meer arrestaties volgen.