Topcrimineel Jan B. verdacht van deelname aan opgerolde bende

Topcrimineel Jan B. uit Hulten wordt verdacht van betrokkenheid bij de criminele bende die woensdag werd opgerold. Bij meerdere invallen in Nederland werden acht mensen aangehouden. De bende zou mogelijk wapens en gevaarlijke stoffen verzamelen en willen gebruiken.

De politie deed woensdagochtend een inval in het huis van Jan B. Ook een 55-jarige man uit Den Bosch werd aangehouden. De politie liet woensdag weten dat de aanhoudingen en zoekacties onderdeel zijn van een onderzoek naar mensen die zich afkeren van de overheid en daarbij bereid zouden zijn geweld te gebruiken. Hoe de verdachten precies met elkaar in verband staan, is nog onduidelijk, meldt de NOS .

Tientallen automatische wapens

Jan B. is een bekende van politie en justitie. Tien jaar geleden werden tientallen automatische wapens in zijn schuur en in een loods gevonden. Hij zou op grote schaal wapens hebben verkocht aan criminelen die ze gebruikten voor liquidaties. Voor deze wapenhandel kreeg de topcrimineel bijna zes jaar gevangenisstraf.

Later werd hij ook verdacht van het dumpen van het lichaam van een politie-informant in een kanaal, maar hiervan werd hij in hoger beroep vrijgesproken. Wel werd hij gestraft voor het bedreigen van de burgemeester van Gilze-Rijen en bleef de politie wapens bij hem in beslag nemen.