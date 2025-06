Twee zwaargewonden bij brand in chalet, gasexplosie blijkt oorzaak

Twee mensen zijn vrijdagochtend zwaargewond geraakt bij een brand in een chalet aan de Scheurbroeksesteeg in Haaren. De brand werd rond kwart voor tien gemeld. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ontstond de brand door een gasexplosie.

Het chalet ligt in de Noenes, dat is een buitengebied van Haaren. Het chalet - waar een ouder echtpaar zou wonen - is volledig verwoest. De brand is inmiddels geblust.