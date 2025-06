Mustapha lekte geheimen Taghi naar z'n privémail: taak- en celstraf geëist

Tientallen documenten met de allergeheimste informatie over de EBI en over de beroemdste inwoner, Ridouan Taghi, werden in 2021 door een medewerker van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) naar zijn persoonlijke hotmailaccount gemaild. In de documenten stonden bergen gegevens over medewerkers van de PI Vught, zelfs de codes van de wapenopslag.

Als het om Taghi of de EBI gaat, gaan alle alarmbellen af. Daarom lichtte de politie Mustapha F. (41) uit Hilversum van zijn bed. Aanvankelijk was de verdenking dat hij geradicaliseerd was en de informatie zou hebben doorverkocht en dus corrupt was. Hij werd gezien als weer een hulpje van Taghi en zijn Marokkaanse afkomst sprak in dit geval niet in zijn voordeel.

Maar vrijdag in de rechtbank in Den Bosch bleek dat justitie hem nu alleen nog verantwoordelijk houdt voor het kopiëren van informatie, die hij niet zomaar mocht delen buiten zijn werk. De rechtszaak tegen F. draaide dan ook om de vraag of Mustapha F. juist had gehandeld of dat hem wat verweten kan worden.

Mustapha F. werkte jarenlang voor justitie bij de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB) die de grootse operaties uitvoeren op het gebied van veiligheid. Hij mailde in 2021 in eerste instantie 29 documenten met functieomschrijvingen van zijn werkmail naar zijn persoonlijke hotmailaccount. Later mailde hij nog zeer vertrouwelijke informatie over de veiligheidsmaatregelen rond Ridouan Taghi.

Namen, kluiscodes en meer details

Die zat net een jaar of twee in de EBI in Vught en had via zijn neef, de advocaat Youssef Taghi, een ontsnapping beraamd. Logisch dat er heel veel alarmbellen afgingen. In de documenten stonden namen, kluiscodes, details over voertuigcontroles, kentekens, spotterslocaties, informatie over de communicatiestructuur en nog veel meer. En dat is veel te veel informatie voor mensen die kwaad willen.

Maar, zo werd dus al snel duidelijk in de rechtszaal, de soep wordt in 2025 niet meer zo heet gegeten als deze in 2021 werd opgediend. De zaak voor de rechtbank draaide uit op een bijzonder arbeidsconflict. Bijzonder, omdat het in deze zaak gaat om extreem gevoelige informatie, waarmee volgens de officier van justitie 'levens van collega’s op het spel waren gezet'. En een arbeidsconflict omdat Mustapha F. deze documenten nodig had om aan te tonen dat de functies bij DJI onderbetaald waren.