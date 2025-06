Man uit Maarheeze verstuurde drugs in kattenvoer: 12 jaar cel geëist

Amfetamine, MDM en ketamine verpakt in zakken honden- en kattenvoer. Een 42-jarige man uit Maarheeze verkocht op die manier, samen met vijf anderen, jarenlang pakketjes met harddrugs. De pakketjes werden via postpunten van DHL verstuurd. Het Openbaar Ministerie (OM) wil de man uit Maarheeze tien jaar de cel in.

De verdachten zijn tussen de 32 en 49 jaar oud. Ze komen uit Maarheeze, Roermond en Maastricht. Via pakketpunten van onder andere DHL stuurden ze de pakketjes met drugs naar het buitenland. Bij het onderzoek vond de politie ook twee vuurwapens, munitie en schietpennen. De zaak kwam in oktober 2021 voor het eerst aan het licht. De politie lukte het toen om mee te lezen met de versleutelde berichten tussen leden van Team Sonic, zoals de groep drugsdealers zich noemde, via EncroChat. Dat is een speciaal telefoonsysteem dat criminelen gebruiken om geheime berichten naar elkaar te versturen.