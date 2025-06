Meer klachten over Tilburgse opvang: 'M'n dochter lag hele dagen in de box'

Een moeder die haar drie maanden oude dochter enkele jaren geleden naar kinderdagverblijf Minies in Tilburg bracht, is geschokt door de recente onthullingen over misstanden daar. "We haalden haar vier jaar geleden weg. Onvoorstelbaar dat dit nog steeds gebeurt."

Wel viel het haar op dat haar dochter vaak vies thuiskwam. "Wij hadden een ander luiermerk dan de opvang, zo wisten we dat die niet altijd werd verschoond." Ook spuugde het dochtertje regelmatig: "Ondanks dat we schone kleren meegaven, kregen we haar vies mee. Ze moest thuis direct in bad."

De opvang is al langere tijd bekend bij GGD Hart voor Brabant en de gemeente. In 2020 bleek uit inspectierapporten dat de opvang wisselend voldoet aan de kwaliteitseisen. De moeder vond het niet opvallend vies als ze haar dochter wegbracht: "Het zag er netjes uit. De inrichting en het speelgoed was verouderd, maar het voelde niet slecht."

Vier jaar geleden koos het jonge stel voor Minies in Tilburg om hun toen drie maanden oude dochter daar op te laten vangen. Die keuze was vooral praktisch: de moeder werkte onregelmatig en de opvang lag op de route naar haar werk. "De eigenaresse van Minies maakte ook direct een heel goede indruk", vertelt de moeder. "Ze was energiek, vriendelijk en had duidelijk hart voor de zaak. Het voelde goed", zegt ze.

Bij kinderdagverblijf Minies in Tilburg zijn door de GGD misstanden geconstateerd. Sinds juni 2020 blijkt uit inspectierapporten dat de kinderopvanglocatie afwisselend wel en niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Regelmatig worden er tijdens inspecties overtredingen vastgesteld, variërend van personeel dat niet over een kinder-EHBO certificaat beschikt tot het onhygiënisch verschonen van kinderen.

De leiding was volgens haar wel transparant over wat er wel en niet goed ging, maar toen ze aangaf dat ze hier wel heel erg van geschrokken was, kreeg ze een verwijt: haar dochter zou beter af zijn op een medisch kinderdagverblijf. "Terwijl haar enige probleem was dat ze haar puffer nodig had. Als ze die gewoon kreeg, was er niets aan de hand."

Haar dochter had last van benauwdheid en kreeg daarvoor een puffer mee, die zelden werd toegediend. "Ik haalde haar meerdere keren op terwijl ze moeite had met ademhalen. Dan kreeg ik een 'sorry', maar het bleef gebeuren." Eén keer viel haar dochter zelfs flauw tijdens het drinken, zonder dat zij daarvan op de hoogte werd gebracht. "Dat hoorde ik pas bij het ophalen. Dat was voor mij de druppel."

Voor de moeder gingen daarbij nog niet direct alarmbellen rinkelen: "Het is ons eerste kindje, we hadden geen vergelijking met andere opvanglocaties, dus wisten niet dat dit niet normaal was."

Na de overstap naar een andere opvang bloeide haar dochter op. "Binnen een paar weken begon ze te kruipen, haar ontwikkeling ging ineens razendsnel." Het deed haar beseffen dat ze bij Minies veel in de box zat, of stilzat, en bij de nieuwe opvang spelenderwijs bezig was aan een inhaalrace in haar vaardigheden. "Daardoor beseften we des te meer dat het bij Minies mis was."

Ook qua hygiëne werd het verschil duidelijk. "Bij Minies dachten we: ze is vaak vies, het hoort erbij. Maar bij de nieuwe opvang kwam ze schoon en verzorgd thuis."

Inmiddels is haar dochter vier jaar oud en werd ze door vrienden en kennissen gewezen op het artikel van Omroep Brabant over Minies. "Daar schrok ik echt van. De GGD was toen al betrokken, maar blijkbaar is er niets veranderd."

Ze roept andere ouders op alert te blijven. "De buitenkant oogt vriendelijk, maar vertrouw op je gevoel. Als je twijfelt, is dat niet voor niets."