'Baila, baila, baila, baila!': dé feesthit van het jaar komt uit Liempde

Wat begon met het eten van een frikandel bij een tankstation, is uitgegroeid tot dé feesthit van 2025. Het liedje 'Baila de Gasolina' van de feestact 'Effe Serieus' werd al grijsgedraaid in sportkantines en kroegen, inmiddels staat het liedje ook bij het grote publiek op repeat. Het gevolg: 2,5 miljoen streams en een volle agenda voor de feestact uit Liempde.

Dat ze zo'n grote hit zouden scoren, hadden de mannen nooit verwacht. René herinnert zich een moment toen hij in het PSV-stadion was: "Toen zaten we op 70.000 streams. Ik dacht: da’s twee keer dit stadion. Nu zijn het er 2,5 miljoen. Echt onwerkelijk." Stephan: "We vinden het vooral vet dat mensen er zo op losgaan. Dat is het aller vetste."

'Effe Serieus' bestaat uit vier vrienden: Thomas, René, Stephan en Milan. Ze komen uit Liempde, Schijndel en Lith. Al tien jaar bestaat hun feestact, maar nu breken de vier pas écht door met hun hit. Het nummer gaat over jongens die na een optreden bij het tankstation frikandellen eten. "We hadden het thema zo te pakken", zegt Stephan over hun hit. "We zaten rond een kampvuur, biertje erbij.. en toen is de tekst op ouderwets papier met veel gekras ontstaan."

Op het trekkertrekfestival 'Made’s Powerweekend' mogen de heren van Effe Serieus het festival aftrappen met een biercantus. In de bloedhete tent wordt z'n best gedanst, gesprongen en vooral meegezongen. En overal waar je op de festivalcamping rondloopt, kennen ze het liedje.

Het liedje staat op 29 in de Spotify Top 50 en is net binnengekomen op plek 19 in de Tipparade. "We hopen op een plek in de Top 40", zegt Thomas. "Dat zou echt een droom zijn. We hebben een drukke zomer met veel festivals voor de boeg, supergaaf!"

Die droom komt steeds dichterbij en dat brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Want ooit riep Stephan - helemaal nuchter nog wel - dat als het nummer de Top 40 zou halen, ze een feestje zouden geven voor iedereen die ze erin geholpen heeft. "En wij betalen", voegt René lachend toe.

Of dat verstandig was? "Mijn vrouw is het er in ieder geval niet mee eens dat het feest bij ons thuis is", zegt Stephan. René grapt dat ze de festivaltent in Made maar gewoon moeten laten staan. En volgend jaar? "Dan zou het te gek zijn om in onze hometown Schijndel op een groot podium te staan", droomt Stephan hardop.

Het liedje waar het allemaal over gaat: