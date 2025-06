Chaletbewoner Ton overleden na felle brand door gasexplosie

De bewoner van het chalet in Haaren dat vrijdag werd verwoest door een felle brand is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om Ton (83), die zwaargewond raakte. Hij is later in het ziekenhuis overleden, meldt de politie.

De brand werd vrijdag rond kwart voor tien gemeld. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ontstond de brand door een gasexplosie. Het chalet staat in de Noenes, dat is het buitengebied van Haaren. Het chalet is volledig verwoest. Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere brandweerwagens, ambulances, politieauto's en een traumahelikopter naar Haaren. Enorme knal

De buurman zat gisteren binnen toen hij een enorme knal hoorde. "En meteen hoorde ik een vrouw heel hard schreeuwen." Toen hij naar buiten keek, zag hij vlammen boven de heg uitkomen. "Ik heb meteen 112 gebeld en ben naar de buren gerend." Daar zag hij Riet in paniek voor het chalet staan. "En Ton stond helemaal in brand. Ik heb wat geblust en zijn broek uitgetrokken." "Ik zie de beelden nog voor mij", vertelt de buurman een dag later. "Het was echt een hel." 'Het ging zo snel'

Jan, die pal naast het uitgebrande chalet woont, zag het ook allemaal gebeuren. 'Ik zat in de tuin, hemelsbreed slechts vijftien meter van het chalet", vertelde hij vrijdag. Hij hoorde een enorme, doffe klap, gevolgd door een drukgolf die de ruiten van zijn huis deden trillen: "Daardoor vermoedde ik meteen dat het om een gasexplosie ging." De brand brak direct na de explosie uit en de vlammen grepen razendsnel om zich heen. "Binnen een halve minuut sloegen de vlammen al door in de toppen van de dode bomen rondom het chalet. Het ging zó snel."