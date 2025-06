Bijna alle bezoekers bij grote inval in café hadden drugs bij zich

Bijna alle aanwezigen tijdens de grote inval bij café Thuishaven Ons May in Oirschot hadden harddrugs in hun bezit. De politie deed vrijdagavond de inval omdat er drugs gedeald zou worden vanuit de kroeg. Alle bezoekers werden gecontroleerd op drugsbezit.

Twee mannen, van 24 en 27 jaar oud, afkomstig uit Oirschot en Eindhoven zijn aangehouden omdat zij een handelshoeveelheid drugs bij zich hadden. Zij zitten nog vast voor verder onderzoek. Alle gevonden drugs zijn in beslag genomen. Na het fouilleren van de bezoekers is het café volledig doorzocht. Of daarbij nog aanvullende vondsten zijn gedaan, is nog niet bekendgemaakt.