BUas-studenten winnen prestigieuze BAFTA Student Award: 'Zeer vereerd'

Een groep studenten van Breda University of Applied Sciences (BUas) heeft vrijdag de prestigieuze BAFTA Student Award gewonnen in de categorie Games. Het spel 'Atan' was in Los Angeles de winnaar tussen de duizenden internationale inzendingen.

"We zijn vereerd met deze award", zei student Stefan Pijnacker in zijn speech. "We geloven dat iedereen die heeft meegewerkt aan Atan impact zal gaan maken in de game-industrie. Dus een oproep aan alle gamebedrijven: let op deze jonge game-ontwikkelaars, want die wil je met hun talent en ambitie in je gamestudio hebben werken."