Pride Parade laat onder grote belangstelling diversiteit in Eindhoven zien

De Pride Parade, die zaterdagmiddag het startsein was voor de Pride Week in Eindhoven, is volgens de organisatie meer dan geslaagd. Tweeënveertig groepen van allerlei instellingen en bedrijven trokken in een bonte stoet van meer dan duizend mensen door het centrum van de stad. Langs de route stond veel meer publiek dan dan bij de eerste editie.

De Pride Parade trok dit jaar bijna 18.000 toeschouwers, volgens organisator Benjamin Ector bijna twee keer zoveel als bij de eerste editie in 2024. “Eindhoven Pride 2025 was een dag om nooit te vergeten. Niet alleen voor wie meedeed, maar voor iedereen die erbij was. Samen stonden we in het hart van de stad, vol kleur, muziek en trots. Dit was geen feestje voor een kleine groep, maar een moment waarop wij als hele samenleving lieten zien wie we zijn en wat we belangrijk vinden. Wie er niet bij was, heeft echt iets gemist", zegt Benjamin.

De Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem liep met een delegatie van de gemeente voorop in de parade die door zijn stad trok. “Het is in deze tijd heel belangrijk om hieraan mee te doen, omdat er veel conservatieve krachten zijn die zeggen dat de mensen die hier meelopen er niet zouden mogen zijn", vertelt Dijsselbloem. “Wij roepen het vandaag hier heel hard: wij zijn vóór diversiteit!”

Jezus redt

Een klein groepje demonstranten met protestborden waarop 'Jezus redt' stond, was ook aanwezig, maar hun protest maakte weinig indruk op de feestvierende stoet. “Het is prachtig dat dit in Eindhoven kan, en dat het ook een stuk beter is dan vorig jaar”, zegt een enthousiaste toeschouwer langs de kant.