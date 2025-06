Lichaam gevonden bij zoekactie naar zwemmer die in problemen kwam

In de zoekactie naar de zwemmer die zaterdagavond in de Radioplassen in Stevensbeek in problemen kwam, is een lichaam gevonden. Dat gebeurde na een urenlange zoekactie. Bij de zoekactie zondag is onder meer een sonarboot ingezet. Ook is boven de plas met een helikopter gezocht.

Een man ging zaterdagavond alleen zwemmen in de Radioplassen in Stevensbeek. Halverwege de plas kwam hij volgens de politiewoordvoerder in problemen. Hij riep nog om hulp en een omstander heeft vervolgens nog geprobeerd hem te redden. Nadat de politie werd gealarmeerd, werd een grote zoekactie op touw gezet. Zaterdagavond laat, rond middernacht, was de zwemmer nog niet gevonden en werd de zoekactie gestaakt. Zondag werd de zoekactie hervat en na uren werd een lichaam in het water gevonden. Het lichaam ligt op een diepte van acht meter. Het is nog niet officieel bevestigd dat het om de vermiste zwemmer gaat. "Duikers zullen het lichaam uit het water halen. Voor nu gaat onze zorg uit naar het vaststellen van de identiteit van de persoon en het informeren van familie/nabestaanden", laat de politie rond twaalf uur weten. Ooggetuigen

Enkele Roemenen die zaterdag bij de plas waren, zagen de zwemmer die avond in problemen komen toen hij terug wilde zwemmen naar het strand. Halverwege riep hij om hulp: ‘Save, save’. Een van hen sprong vervolgens in het water om hem te redden. “Maar hij was weg”, vertelt een van de mannen die ook zondagochtend bij de plas is. De Roemenen kennen de man die in de problemen raakte niet, zo vertelt hij.

Foto: Noël van Hooft.

De zoekactie op het water zondagochtend (foto: Noël van Hooft).