Tijn (13) al maanden vermist: slachtoffer van vechtscheiding ouders

De vermiste Tijn (13) uit Valkenswaard is het slachtoffer van een slepende ruzie tussen zijn gescheiden ouders. De jongen is sinds 14 januari vermist, nadat hij wegliep bij zijn pleeggezin in Eindhoven. Sindsdien is hij spoorloos. Politie en jeugdbescherming maken zich zorgen over de jongen, maar volgens de politie is hij niet in levensgevaar.

Donderdag pakte de politie zijn vader (50) en stiefmoeder (40) op in hun huis in Dommelen. Zij worden verdacht van het onttrekken van Tijn aan het wettelijk gezag. Oftewel: de politie verdenkt hen ervan Tijn te verbergen voor het pleeggezin en/of zijn biologische moeder, of dat zij in ieder geval weten waar Tijn zich verscholen houdt. De vader en stiefmoeder zitten nog altijd vast. Inmiddels is de jongen al vijf maanden vermist, maar de kwestie sleept al jaren. De ouders van Tijn zijn sinds 2017 uit elkaar. Sindsdien is er over en weer gedoe. Iets wat lijkt op een vechtscheiding. Daarnaast is er getouwtrek met Jeugdbescherming Brabant over bij wie de kinderen, Tijn heeft ook een zusje, mogen wonen. De kinderen zouden klem zitten tussen beide ouders. Uit huis geplaatst

Eind vorig jaar besluit Jeugdbescherming Brabant dat het beter is als Tijn en zijn zusje uit huis geplaatst worden. Ze komen terecht in een pleeggezin in Eindhoven: een plek waar de kinderen tot rust moeten kunnen komen. Maar dat loopt helemaal anders: sinds de uithuisplaatsing is Tijn meerdere keren weggelopen.

Zijn vader vertelde eerder dat hij vindt dat zijn zoon wordt 'opgejaagd door politie en jeugdbescherming'. Telkens weet de politie Tijn weer op te sporen en terug te brengen naar zijn pleeggezin. Sinds 14 januari is Tijn nu spoorloos. Zijn vader zei eerder dat zijn zoon hem had laten weten dat hij ergens veilig zit, maar dat hij zelf geen idee heeft waar zijn zoon is. Huiszoekingen

Maar daar denkt de politie kennelijk anders over. Ondertussen zijn er meerdere huiszoekingen gedaan bij de vader en stiefmoeder van Tijn en ook bij familie, maar de jongen blijft zoek. Bij de aanhouding van zijn vader en stiefmoeder donderdag zijn ook gegevensdragers in beslag genomen. De twee zitten nog vast en dinsdag wordt bepaald of ze nog langer in de cel moeten blijven. Uiteindelijk zijn er allemaal maar verliezers in deze zaak, met Tijn als het grootste slachtoffer. De jongen leeft waarschijnlijk al maanden ergens in isolatie, heeft geen contact met familie of vrienden en gaat volgens de politie waarschijnlijk ook al maanden niet naar school. De politie deelde eerder details over de vermissing van Tijn in een video: