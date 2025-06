Duizenden kilo's coke gevonden, waren onderweg naar bedrijf in Klundert

De douane heeft eind februari 2950 kilo cocaïne in tientallen gekoelde vaten met vruchtensap onderschept in de Rotterdamse haven. De vaten waren bestemd voor een bedrijf in Klundert, zo meldt het Openbaar Ministerie maandag. Het OM denkt dat dat bedrijf geen weet had van de smokkel.

De cocaïne in de vaten was opgelost in een vloeistof. De lading kwam op 26 februari aan met een zeeschip vanuit Brazilië en was verspreid over drie containers. De gekoelde vaten moesten worden opgeslagen bij het bedrijf in Klundert. Justitie meldt niet om welk bedrijf het gaat.

Dat het Openbaar Ministerie pas halverwege juni melding maakt van de vondst, komt doordat het naar eigen zeggen wegens 'het onderzoeksbelang er niet eerder mee naar buiten kon'. Het OM 'kan niet zeggen' of er verdachten zijn aangehouden. Drugs tussen het fruit

Het gebeurt vaker dat bedrijven 'per ongeluk' in aanraking komen met drugshandel. Bij de Albert Heijn aan de Boterhoek in Best werd in april een grote partij harddrugs gevonden tussen een lading bananen. Het ging volgens de politie 'om enkele kilo's aan harddrugs'.

Die vondst deed denken aan die bij een fruitbedrijf in Hedel in Gelderland in 2019. Daar werd toen 400 kilo cocaïne tussen een partij bananen gevonden. Het bedrijf deed destijds aangifte bij de politie en ontving vervolgens vele bedreigende, zoals sms-berichten waarin grote sommen geld werden geëist.