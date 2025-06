Vuurwerkbom geknutseld voor aanslag, man (19) moet de cel in

Een negentienjarige man uit Rotterdam heeft van de rechter 180 dagen jeugddetentie gekregen, omdat hij een vuurwerkbom heeft gemaakt die later is ontploft bij een kiprestaurant in Eindhoven. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bekendgemaakt. Op 5 maart 2024 ging de bom af bij het restaurant aan de Kerkstraat. Of de man ook daadwerkelijk de bom heeft geplaatst vindt de rechtbank niet bewezen.

Wel staat vast dat de man de vuurwerkbom zelf heeft gemaakt. Het ging om een plastic fles, gevuld met motorbenzine met daaraan meerdere cobra’s. Op de scheurranden van tape die was gebruikt, is zijn DNA gevonden. In de nacht van 2 op 3 maart ging de man wel zelf met de vuurwerkbom op pad, hij moest de bom van zijn opdrachtgever plaatsen bij het restaurant aan de Kerkstraat. Maar hij zag er vanaf en gaf de vuurwerkbom aan z’n opdrachtgever, zo bleek tijdens een eerdere zitting. Zelfde eigenaar

Diezelfde nacht ging er wel een explosief af bij een villa aan de Elzentlaan in Eindhoven. Het kiprestaurant had die nacht eigenlijk ook geraakt moeten worden.

In de nacht van 5 maart, ging het explosief alsnog af bij het kiprestaurant aan de Kerkstraat. De pui van het pand raakte zwaar beschadigd. De brand die ontstond kon snel worden gedoofd. In de appartementen boven het restaurant lagen zeventien mensen te slapen, die ongedeerd bleven. Zowel de villa als het horecapand bleken van dezelfde eigenaar te zijn. Het is onduidelijk wat de reden achter de aanslagen was. Wie zijn opdrachtgever was, wilde de Rotterdammer niet zeggen. De schade aan het huis was flink: