Man zwaargewond nadat wapen afgaat

Een man is maandagmiddag rond drie uur zwaargewond geraakt nadat een wapen afging in een huis aan de Wissel in Gilze. Twee ambulances en zes politiewagens kwamen op de melding af. Een traumaheli landde in de buurt.

In eerste instantie meldde de politie dat er 'mogelijk een schietincident' was geweest in Gilze. Ze wisten niet precies wat er was gebeurd, daarom kwamen agenten met kogelwerende vesten naar het huis.

De straat stond vol met hulpdiensten en buurtbewoners kwamen naar buiten om te zien wat er aan de hand was. Rond kwart over vijf meldde de politie dat het om een poging tot zelfdoding gaat. De man is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

