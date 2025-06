Betrapt met telefoon achter het stuur: bijna 56.000 euro aan boetes

In vier weken tijd heeft de politie Helmond voor bijna 56.000 euro aan boetes geïnd van mensen die met hun telefoon achter het stuur zaten. Afleiding is volgens de politie een van de meest hardnekkige problemen in het verkeer en een van de belangrijkste oorzaken van ongelukken.

De politie controleerde tussen 19 mei en en 15 juni extra op afleiding in het verkeer. In totaal kregen 79 automobilisten een boete, net als 17 vrachtwagenchauffeurs, 73 fietsers en twee bestuurders van een brommer. Het leverde een totaalbedrag van 55.829 euro op. Ook voerde de politie een 'stevig gesprek' met ze. Je bent strafbaar als je met een telefoon in de hand aan het verkeer deelneemt. Sinds 2019 geldt dat verbod voor elk voertuig, dus ook voor fietsers en bromfietsers. Handsfree bellen is wel toegestaan, als je het verkeer niet in gevaar brengt. Fietsers die met een telefoon in de hand rijden, betalen 170 euro. Voor automobilisten is dat 430 euro. Brom- en snorfietsers betalen 300 euro.