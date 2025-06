TU Eindhoven bevriest samenwerking met Israël: 'Moreel medeplichtig'

De TU Eindhoven (TU/e) gaat voorlopig geen nieuwe samenwerkingen aan met instellingen in Israël door 'de humanitaire catastrofe' in Gaza. De universiteit stopt voorlopig ook de samenwerking met de Israëlische universiteit Technion. Begin deze maand bleek dat die 'onmiskenbaar sterke banden' heeft met de defensiesector.

Het bestuur van de TU/e maakte de maatregelen maandag bekend in de universiteitsraad. De technische universiteit volgt hiermee onder meer Tilburg University, de Universiteit van Amsterdam, de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Die instellingen namen eerder al maatregelen om samenwerkingen met Israël op zijn minst terug te schroeven.

Begin deze maand bleek uit onderzoek van Follow the Money en The Investigative Desk dat de TU/e betrokken is bij onderzoeksprojecten die kunnen worden ingezet voor militaire doeleinden van het Israëlische leger. Samen met andere Nederlandse universiteiten, Israëlische bedrijven en kennisinstellingen werkt de TU/e mee aan in totaal 28 technologieën met een zogenoemde 'dual use' - technologieën die zowel civiel als militair gebruikt kunnen worden. De TU/e bleek betrokken bij acht van deze projecten.

Stappen nemen was onvermijdelijk, laat voorzitter Koen Janssen van het College van Bestuur weten. "Gezien de aanhoudende en verergerende mensenrechtenschendingen in Gaza, de groeiende algemene consensus over het illegale karakter van de acties van de Israëlische regering in Gaza en de humanitaire catastrofe die zich voltrekt, zijn wij van mening dat ongebreidelde samenwerking met Israëlische partners, met name die met sterke banden met de Israëlische defensiesector, leidt tot morele medeplichtigheid."

Extra voorzichtig

De TU/e richt ook een speciaal comité op dat komende maand 'gevoelige samenwerkingen' moet beoordelen. In de tussentijd komen er geen nieuwe 'institutionele' samenwerkingen met Israëlische partners. Individuele wetenschappers houden wel enige vrijheid, maar zij moeten 'extra voorzichtig' zijn.