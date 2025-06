Ineke (36) is Muziekdocent van het Jaar: 'Pret op school is belangrijk'

Docente Ineke Roost (36) van het Pius X College in Bladel is maandag uitgeroepen tot Muziekdocent van het Jaar. De jury vindt de docente erg vernieuwend door onder andere het inzetten van kunstmatige intelligentie (AI) in de les. Zelf vindt Ineke het vooral belangrijk dat haar leerlingen lol hebben. "Belangrijk dat leerlingen zich creatief kunnen uiten."

Ineke mocht de prijs maandag in ontvangst nemen in de AFAS Live uit handen van zanger Marco Schuitmaker, dit jaar ambassadeur van de verkiezing. "Het is heel bijzonder om deze titel te winnen", vertelt de docente in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid. Om kans te maken, moest Ineke in een filmpje uitleg geven over het manier van lesgeven. Leerlingen uit het hele land konden stemmen op de beste muziekdocent, maar ook een jury boog zich over de inzendingen.