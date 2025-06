Dode bij brand op jacht: boot werd bewoond door daklozen

Het jacht in het kanaal aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg, waar maandagnacht iemand om het leven kwam bij een brand, werd bewoond door daklozen. Buurtbewoners reageren dinsdagochtend geschokt op de fatale brand. Aan een hek dat rondom de uitgebrande boot is gezet, heeft iemand bloemen gehangen. "Het is ongelofelijk triest."

Waardoor de fatale brand maandagnacht rond halfvier is ontstaan, is nog niet bekend. Er wordt onderzocht of de brand is aangestoken. De politie heeft ook nog geen details gedeeld over de slachtoffers. Zeker is dat iemand op de boot om het leven is gekomen. Een ander, een man, wist zichzelf te redden door van de boot te springen. De woonboot lag sinds een aantal maanden aan de Goirkekanaaldijk, vertelt een ondernemer die aan het kanaal zit: "Het bootje is vanuit de Piushaven gesleept en hier terechtgekomen." In deze video zie je beelden van de brand:

Het jacht was al in slechte staat. "Het was een uitgebrand schip", vertelt de bewoner van een boot die naast het afgebrande jacht ligt. "Er zaten geen ramen in en op het dak was een zeil gespannen." De buurtbewoner hoorde geen explosie, maar werd wakker van de brandweer. "In de winter brachten ze petroleum op het bootje”, weet de buurtbewoner nog. "Het had mij niet verbaasd als het toen in de brand was gevlogen. Het is ongelofelijk triest, verder heb ik er geen woorden voor."