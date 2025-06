Auto rijdt showroom met net opgeknapte oldtimers binnen, schade enorm

De eigenaar van Autocenter Boomstraat in Tilburg was maandagavond laat nog even aan het sleutelen in zijn geliefde garage met oldtimers toen hij ineens een enorme klap hoorde. Een automobilist bleek tot zijn verbazing, dwars door de voorruit van zijn showroom naar binnen te zijn gereden. De schade is enorm.

"Ik ging naar de showroom en zag helaas niks, er hing een grote stofwolk in de zaak", vertelt hij dinsdagochtend met Tilburgse nuchterheid. Een personenauto bleek rond elf uur door de pui te zijn gereden. "Er zat iemand in de auto die onder invloed was van pilletjes en lachgas", denkt de eigenaar van de zaak aan de Kapitein Hatterasstraat op industrieterrein Loven II. De man is volgens hem niet gewond geraakt. De schade aan een aantal net opgeknapte oldtimers is groot. Een BMW Alpina is aan de voorkant beschadigd en door de klap door zijn handremmen gegaan. Daardoor heeft deze wagen een andere BMW in de zijkant geramd. Een aantal andere oldtimers hebben lakschade door rondvliegend glas. De auto van de man die door de pui naar binnen reed, is weggetakeld.

Foto: Noël van Hooft.

Foto: Noël van Hooft.

De eigenaar van de garage heeft wel een idee hoe het ongeluk kon gebeuren. "Het is een gevaarlijke T-splitsing, waar mijn zaak op uitkijkt. Er wordt vaak veel te hard gereden, zeker in de avonden en in het weekend." Na de crash maandagavond heeft hij de hele nacht in zijn zaak doorgebracht om de boel te bewaken. De pui lag er immers helemaal uit.

Foto: Noël van Hooft.