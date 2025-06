A58 bezaaid met afval: snelweg is deels weer open

De A58 van Tilburg naar Breda is deels weer open voor verkeer. Dat meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Eén rijstrook is om negen uur vrijgegeven, zodat verkeer weer gebruik kan maken van de A58. Dinsdagmiddag kantelde een vrachtwagen vol afval net voor de afrit Tilburg-Reeshof. De snelweg ging rond drie uur helemaal dicht, want de weg lag bezaaid met afval en de vangrail moest gerepareerd worden.

De linkerrijstrook is nog afgesloten. Alle werkzaamheden zijn naar verwachting rond middernacht volledig afgerond, zo laat de woordvoerder weten. Dan gaat de snelweg weer helemaal open. Het verkeer liep dinsdag grote vertraging op, met name in de avondspits stond alles muurvast. Richting Breda kwam het verkeer bij Oirschot al in een kilometerslange file terecht. Klapband

Ook van Breda naar Tilburg stond een flinke kijkersfile, met als gevolg twintig minuten extra reistijd. Rijkswaterstaat plaatste anti-kijkschermen voor een betere en veilige doorstroming op de rijbaan. De oorzaak van het ongeluk bleek een klapband. De vrachtwagen raakte na de klapband de vangrail en kwam op de zijkant terecht. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken. De chauffeur van de vrachtwagen raakte niet gewond. Omleiding

De ANWB adviseert verkeer richting Breda en Rotterdam via Den Bosch en Waalwijk te rijden over de A65, A2, A59 en A27.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

