Vrachtwagen vol afval gekanteld op de A58, weg helemaal afgesloten

Een vrachtwagen met afval is dinsdagmiddag gekanteld op de A58, net voor de afrit Tilburg-Reeshof. Het ongeluk gebeurde in de richting van Tilburg naar Breda. De weg is helemaal afgesloten. Ook op de andere rijbaan staat een kijkersfile.

Het ongeluk zorgt rond drie uur 's middags voor meer dan een uur en twintig minuten vertraging. Verkeer komt al vanaf Tilburg-Centrum Oost in de file. De oorzaak van het ongeluk is een klapband. De vrachtwagen raakte na de klapband de vangrail en kwam op de zijkant terecht. Bij het ongeluk is geen ander verkeer betrokken. De chauffeur van de vrachtwagen raakte niet gewond. Omleiding

De ANWB adviseert verkeer richting Breda en Rotterdam via Den Bosch en Waalwijk te rijden over de A65, A2, A59 en A27. De A58 blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat laat weten dat het nog onduidelijk is wanneer de weg weer open gaat. Ook op de andere rijbaan staat sinds kwart voor vier een file van kijkers richting Tilburg. De vertraging is daar een half uur. Vanaf knooppunt Sint Annabosch sluit je aan in de file. Rijkswaterstaat plaatst anti-kijkschermen voor een betere en veilige doorstroming op deze rijbaan.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.