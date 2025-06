Wereldprimeur voor bedrijf Unidek: van het gas af door ijzerpoeder

Unidek in Gemert gaat als eerste bedrijf ter wereld energie opwekken door verbranding van ijzerpoeder. Een techniek die is ontwikkeld aan de Technische Universiteit Eindhoven. Door die nieuwe techniek te gaan gebruiken kan de producent van piepschuim van het gas af en milieuvriendelijker gaan werken. En juist daar is het Unidek om te doen: duurzaam werken.

Zo is een van de geldschieters niemand minder dan Bill Gates van techgigant Microsoft. Unidek is het eerste bedrijf dat de techniek gaat toepassen maar voor dat het zover is duurt nog wel even. Door onder meer de levering van onderdelen duurt het nog drie jaar voordat het echt toegepast kan worden.

Grote investeerder Jarenlang onderzochten studenten van de TU/e mogelijkheden om energie op te wekken met ijzerpoeder. Door ijzer in poedervorm te verbranden komt er veel energie en stoom vrij. Inmiddels hebben de studenten het bedrijf RIFT opgericht dat met deze vorm van energie opwekken de markt opgaat. Dat er veel vertrouwen is in deze techniek blijkt uit de investeerders die het steunen.

"Om piepschuim te maken gebruiken wij heel veel stoom en die wordt op dit moment opgewekt door aardgas. Om daar een alternatief voor te vinden zijn we een hele zoektocht gestart. We hebben allerlei alternatieven bekeken. Eigenlijk kwamen we tot de conclusie dat die niet haalbaar en betaalbaar waren. Totdat ze bij bierbrouwer Bavaria een testopstelling zagen van energie opwekken met ijzerpoeder. Dat bleek wel een haalbaar alternatief te zijn", vertelt Van Melis.

Het was een hele zoektocht voor Unidek om een goed alternatief te vinden om van het gas af te komen, zegt Tim van Melis van Unidek. Net als zoveel bedrijven wil Unidek duurzaam gaan werken, dus geen CO2-uitstoot meer die schadelijk is voor het milieu.

Mark Verhagen is de baas van RIFT en is enthousiast: "IJzerpoeder is net als zanddeeltjes. Wanneer we dit in contact brengen met lucht, komt er enorm veel warmte vrij om energie op te wekken. Je moet je voorstellen dat grote industriële bedrijven enorme boilers hebben staan om warmte op te wekken met gas. IJzerpoeder is een alternatief voor dat gas verbranden, maar dan duurzaam."

Het begon met onderzoek in een laboratorium met hele kleine vlammetjes, legt Verhagen uit. "Uiteindelijk hebben de studenten het bedrijf RIFT opgericht om het commercieel toe te gaan passen. We wisten dat het ging werken en zo zijn we de afgelopen drie jaar stapsgewijs naar een toepassing voor de industrie gegaan."

Wereldprimeur

Henri Hendriks is bij Unidek de projectmanager die het allemaal in goede banen mag gaan leiden: "Nou ik denk dat wij de wereldprimeur te pakken hebben om als eerste commerciële bedrijf met deze installatie stoom op te gaan wekken. We hebben alle alternatieven voor gas onderzocht en er is er maar een die overeind bleef en dat is de methode die ontwikkeld is door RIFT."

Wel denkt Henri dat er in het begin nog kinderziektes in zullen zitten, maar zegt dat het gasverbruik drastisch zal verminderen: " Wij gebruiken nu ongeveer 2 miljoen kuub gas per jaar. De verwachting is dat we het gasverbruik tot tachtig of negentig procent kunnen terugdringen, zonder dat onze productie in gevaar komt."