8 jaar na schietpartij op water: verdachte krijgt 3 jaar cel

Een man die in 2015 met een vuurwapen op een boot vol mensen schoot, is door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot drie jaar cel. Volgens het hof is er sprake van poging tot doodslag op vijf mensen. In eerste instantie kreeg de verdachte dezelfde straf opgelegd, maar het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep een vierjarige gevangenisstraf.

De man vuurde met een semiautomatisch vuurwapen meerdere schoten af door het raam van de kajuit van de motorboot. Op dat moment bevonden zich daar meerdere mensen. Ook schoot hij richting zijn eigen binnenvaartschip. Een van de slachtoffers bevond zich daar. Niemand raakte dodelijk gewond. "Een zeer ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers", oordeelt het gerechtshof. De slachtoffers gaven tijdens de zitting aan nog altijd angst te ervaren door de schietpartij. "Dat dit niet tot dodelijke verwondingen heeft geleid, is een gelukkige omstandigheid die geenszins aan de verdachte te danken is."