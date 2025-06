Vader (50) eerder vermiste Tijn (13) blijft langer vastzitten

De vader (50) van de maandenlang vermiste Tijn uit Valkenswaard blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris dinsdag besloten. Die vond dat de stiefmoeder (40) naar huis mag. Maar daar heeft het Openbaar Ministerie beroep tegen aangetekend.

De raadkamer van de rechtbank in Den Bosch neemt daar woensdagochtend een besluit over. Tot die tijd moet de vrouw ook in de cel blijven. Mocht zij woensdag alsnog vrijkomen, dan blijft de stiefmoeder wel verdachte, benadrukt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Tijn is terecht Het OM verdenkt de vader en stiefmoeder ervan betrokken te zijn geweest bij de vermissing van hun (stief)zoon. Tijn liep vijf maanden geleden weg uit een pleeggezin in Eindhoven. Daar was hij geplaatst na verschillende ruzies tussen de gescheiden ouders van Tijn.

Maandagmiddag meldde de jongen zichzelf bij iemand, die de politie belde. De politie meldt dat hij in goede gezondheid lijkt. Dat Tijn weer terecht is, is voor het OM geen reden om de vader en stiefmoeder vrij te laten en het onderzoek thuis af te laten wachten.

Onderzoek gaat door

De jongen is op een veilige plek ondergebracht. Het onderzoek naar waar Tijn al die maanden is geweest en wie hem heeft geholpen, gaat door. "Mensen die hier informatie over hebben, vragen we nog steeds om die met ons te delen", riep de politie dinsdagochtend op.

Afgelopen donderdag pakte de politie zijn vader en stiefmoeder op in hun huis in Dommelen. Zij zouden Tijn hebben onttrokken aan het wettelijk gezag. Oftewel: de politie verdenkt hen ervan Tijn verborgen te hebben gehouden voor het pleeggezin en/of zijn biologische moeder, of dat zij in ieder geval wisten waar Tijn zich verscholen hield.

De advocaat van de vader laat weten dat hij inhoudelijk niets kan zeggen omdat zijn client in beperking zit. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.