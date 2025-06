Tinderdate eindigt in dagenlange marteling voor geld

Een 19-jarige vrouw uit Roosendaal heeft 16 maanden jeugddetentie met aftrek van voorarrest gekregen voor het vernederen, vasthouden, martelen en bestelen van een 40-jarige man uit Utrecht tijdens een Tinderdate. De vrouw zou daarvoor samen hebben gewerkt met een 19-jarige man uit Rotterdam, die een celstraf van 2 jaar met aftrek van voorarrest heeft gekregen.

In juli vorig jaar komt het mannelijke slachtoffer via datingapp Tinder in contact met 'Elisa', de vrouw uit Roosendaal die op dat moment nét 18 jaar is. De twee chatten over en weer en besluiten een dag later af te spreken. Ze maken vooraf al afspraken over wat zij wel en niet willen doen tijdens hun afspraakje.

De twee ontmoeten elkaar en in eerste instantie verloopt de date zoals besproken. Maar aan het einde van de avond verandert dat, zodra Elisa om de pincode van het slachtoffer vraagt en de code van zijn bank-app. De man staat zijn gegevens vrijwillig af. Ondertussen deelt Elisa de gegevens met de Rotterdamse verdachte, zonder dat haar date dit in de gaten heeft.

Vastbinden

Als de vrouw het slachtoffer een dag later vastbindt, slaat de sfeer om. De man laat zich in eerste instantie vastbinden, maar stemt niet in met wat dan volgt: hij wordt volledig ingetapet en met touwen vastgebonden. Ook zijn mond en ogen worden tegen zijn wil in volledig afgedekt met toiletpapier.