Man en vrouw opgepakt op verdenking van witwassen

Een man (58) en een vrouw (51) zijn dinsdagochtend aangehouden in Bergeijk omdat ze verdacht worden van het witwassen van crimineel verdiend geld. Bij een doorzoeking zijn twee auto's in beslag genomen. De politie kwam het tweetal op het spoor dankzij een anonieme tip.

De man en vrouw uit Bergeijk zouden geld als water uitgeven aan dure zaken en dure auto's aanschaffen zonder dat duidelijk was hoe ze aan het geld kwamen. Dat leidde tot de aanhouding van het tweetal dinsdag. Uit navraag bij de politie blijkt dat er sprake is van een doorzoeking op één adres, daarbij is het duo aangehouden.

De verdachten zitten vast en worden verhoord. De komende tijd gaat het onderzoek door. De politie verwacht op dit moment niet meer aanhoudingen.