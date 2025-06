EHBO-lessen voor honden gewild bij baasjes: 'Ongeluk zit in klein hoekje'

Weet jij wat je moet doen wanneer je trouwe viervoeter plotseling gestoken wordt door een wesp, zijn poot openhaalt aan een stukje glas of ineens wordt bevangen door de zomerhitte? Veel baasjes hebben geen idee hoe ze moeten handelen wanneer hun hond in nood is. Met de vakantie in aantocht, kiezen steeds meer hondenbezitters er daarom voor om nog snel even een cursus honden-EHBO te doen.

Bij het veterinair kennisinstituut Silverlinde in Etten-Leur merken ze dat de lessen in trek zijn. Op een doordeweekse ochtend in juni krijgt een groep van zo’n twaalf cursisten les van dierenarts Dian Wagemakers. Geduldig laat ze zien hoe een zogenaamd hevig bloedende voorpoot verbonden moet worden. Het ‘slachtoffer’, de vriendelijke lobbes ‘Cooper’, geniet zichtbaar van alle aandacht en het gefrunnik aan zijn poot. “Er is veel onwetendheid en daarom vind ik het belangrijk dat iedere hondenbezitter wat handreikingen krijgt om snel in te grijpen bij een noodsituatie. In de meest extreme situaties kan dit zelfs levensreddend zijn. Zeker in het buitenland wanneer een dierenarts niet in de buurt is en bovendien de taal een extra barrière vormt. Het is eigenlijk precies hetzelfde als bij mensen”, legt dierenarts Wagemakers uit.

"Ik vind het ook fijn om iets voor andere hondenbezitters te kunnen betekenen wanneer hun hond iets overkomt."

Deelnemer Daniëlle Walraven is het met haar eens. “Mijn hond had eens een flinke snee in zijn teen. Gelukkig heb ik toen accuraat gehandeld. Ik vind het ook fijn om iets voor andere hondenbezitters te kunnen betekenen wanneer hun hond iets overkomt. Een ongeluk zit namelijk vaak in een klein hoekje.”

Cursisten leggen een verband aan tijdens de cursus (foto: Erik Peeters).

In de kliniek in Etten-Leur zijn de cursussen voor de zomer volgeboekt. De hondenbezitters krijgen praktische tips bij de meest voorkomende noodsituaties. “Naast verbanden aanleggen, leren we ze het ontsmetten van wonden, wat je moet doen wanneer de hond iets verkeerds gegeten heeft zoals bijvoorbeeld drugs en we doen zelfs oefeningen met reanimatie en hartmassage”, legt Dian uit. Tandenpasta bij wespensteek

De dierenarts geeft naast medische instructies ook handige huis-, tuin- en keukentips mee aan de cursisten. Wist jij bijvoorbeeld dat tandenpasta de pijn bij een hond verlicht in geval van een wespensteek? Of dat een fles sterke drank wonderen doet wanneer je hond oververhit is geraakt. “Je moet dit voorzichtig uitsmeren over de niet-behaarde delen van het lijf. Alcohol onttrekt namelijk warmte aan het lichaam. De hond mag uiteraard niet van de drank drinken.” Terwijl beagle Cooper inmiddels aan alle vier zijn poten keurig volgens het boekje verbonden is geweest, besluit cursusleider Dian dat de EHBO-les voor vandaag erop zit. “Nee, ik kan ze niet alles aanleren want er moet tenslotte nog wel wat werk voor ons overblijven”, lacht ze.