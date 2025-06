Scooterrijder zwaargewond door botsing met auto

Een man op een scooter is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt doordat hij werd aangereden door een automobilist in Veldhoven. Het ongeluk gebeurde op de T-splitsing van de Nijlandlaan en de Sitterlaan.

De man zou gewond zijn geraakt aan zijn hoofd en been. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht onder begeleiding van de politie.

De kruising werd afgesloten voor verkeer, de politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. De automobilist is onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.