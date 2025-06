Actievoerders tegen azc trekken stadhuis binnen en verstoren vergadering

Demonstranten van Comité Geen AZC hebben dinsdagavond de vergadering van de raadscommissie in het stadhuis van Bergen op Zoom verstoord. De vergadering ging niet over de komst van het azc in Bergen op Zoom, maar toch verwachtten de protesteerders dat ze spreekrecht zouden krijgen. Vanaf de tribune lieten ze zich 'luid en duidelijk' horen.

De actievoerders begonnen dinsdagavond een protestmars op Plein 13 in Bergen op Zoom, van waaruit ze naar het Oude Stadhuis op de markt liepen. De deelnemers zijn tegen het plan van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om driehonderd asielzoekers op te vangen in een leeg kantoorpand aan Plein 13. Ze willen spreekrecht, een referendum of een spoeddebat afdwingen. Bij het stadhuis besloten daarom zo'n zeventig mensen dinsdagavond om naar binnen te gaan, tijdens de vergadering van de raadscommissie. De groep kreeg daar nogmaals te horen dat er eigenlijk niet over het azc werd vergaderd. Desondanks zijn de protesteerders op de tribune gaan zitten en deden ze hun zegje in de vorm van de leus: 'azc, weg ermee'. Kwartiertje stilgelegen

"Het was luid en duidelijk", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Ze hebben hun zegje kunnen doen en hun geluid laten horen, maar daardoor moesten we wel de vergadering schorsen. Je kwam er niet meer doorheen." De vergadering heeft een kwartiertje stilgelegen, toen zijn de demonstranten weer naar buiten gegaan. Rond half negen was de groep vertrokken en ging iedereen weer naar huis. Op zich verliep het protest rustig, maar bij de gemeente schuurt het wel. Zoals er dinsdag geen vergadering over het onderwerp op de agenda staat, zo staat er eigenlijk überhaupt geen vergadering over dit onderwerp meer op de agenda. "Sterker nog: het COA heeft al een omgevingsvergunning aangevraagd, die ligt nu bij de gemeente", zegt de gemeente.