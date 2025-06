Demonstranten verstoren raadsvergadering tijdens azc-protest

Demonstranten van Comité Geen AZC hebben dinsdagavond de vergadering van de raadscommissie in het stadhuis van Bergen op Zoom verstoord. De vergadering ging niet over de komst van het azc in Bergen op Zoom, maar toch verwachtten de protesteerders dat ze spreekrecht zouden krijgen. Vanaf de tribune lieten ze zich 'luid en duidelijk' horen.

De actievoerders begonnen dinsdagavond een protestmars op Plein 13 in Bergen op Zoom, van waaruit ze naar het Oude Stadhuis op de markt liepen. De deelnemers zijn tegen het plan van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om driehonderd asielzoekers op te vangen in een leeg kantoorpand aan Plein 13. Ze willen spreekrecht, een referendum of een spoeddebat afdwingen.