Bosbrand legt gebied zo groot als voetbalveld in de as

Meerdere brandweerwagens zijn dinsdag uitgerukt voor een bosbrand aan de Vredepeelweg op de grens van Overloon en het Limburgse Vredepeel. De brand woedde ter hoogte van de Kuulenweg. Het sein brand meester is inmiddels gegeven, de brandweer is nog wel enige tijd bezig met nablussen. Niemand raakte gewond.

Volgens de brandweer Limburg Noord stond een oppervlakte van 40 bij 100 meter in brand. Vanwege de droogte schaalde ze op naar zeer grote brand. Ze wist de brand in te sluiten om verdere uitbreiding in de bossen te voorkomen.