Dit zwembad is dicht, juist nu iedereen een plons wil nemen

Het is hommeles in Goirle. Het buitenbad in die plaats is de hele week dicht. En dat juist nu het perfect zwemweer is. Sterker nog, met dertig graden wil iedereen in Goirle het liefst dobberen in het water. Dat gaat niet, het zwembad heeft niet genoeg personeel om open te kunnen zijn. Daar balen de inwoners van, maar ook de gemeente. Want Feel Fit Center dat het zwembad uitbaat, blijft tot frustratie van de gemeente vaag over hoe het nu zit.

Ze is niet de enige die boos is op het zwembad. Meerdere mensen klagen op de Facebookpagina van Feel Fit Center Goirle. "De hoofdprijs qua abonnement vragen en dan het zwembad dichtgooien met dertig graden. Echt schandalig!", schrijft Melinda Denis. "Jammer, lekker weer en dan is het buitenbad dicht. Zo kan ik ook abonnementen verkopen. Geld binnen en bad dicht", zegt Mieke van Gorp.

Het resultaat is dat kinderen volgens Jeske dan maar zelf over het hek klimmen. "Vandaag waren het er zo'n 25, dan ga je ook dingen krijgen die je niet wilt."

"Deze week is het zwembad al de hele week dicht. En het blijft ook de hele week dicht", zegt Jeske Vermeulen uit Goirle. Ze woont nota bene bij het zwembad in de straat en kiest er elk jaar voor om daar met de planning van haar vakantie rekening mee te houden: "Omdat we toch een fijn zwembad in de straat hebben. Maar dan moet het wel open zijn."

Voor de vestiging in Goirle van Feel Fit Center, waarvan er meerdere in Brabant zijn, is het blijkbaar erg lastig om personeel te vinden in de zomer. Althans dat staat in een mail die naar klanten is gestuurd. Maar op de website van het zwembad blijft het vaag. Op de ene plek staat dat het zwembad open is en op een andere plek dat het bad dicht is. Ook de telefoon wordt woensdagochtend niet opgenomen.

En dat merkt Jetske ook: "Het lijkt alsof iedereen hier voor zijn verantwoordelijkheid wegloopt. Ze reageren niet, verbindingen worden verbroken." De hele woensdagochtend wordt de telefoon niet opgenomen. Feel Fit Center Goirle hebben we als Omroep Brabant dan ook nog niet kunnen bereiken voor een reactie.

Intussen krijgt ook de gemeente Goirle veel klachten binnen van inwoners. "Er wordt gebeld en we zien veel berichten op Facebook", zegt een woordvoerder. "We balen hier enorm van. We hebben het zwembad gevraagd duidelijkheid te geven. Dat doen ze nu heel slecht. We proberen ze daarbij te helpen, maar het moet echt vanuit hun komen."

De gemeente hoopt dat er snel weer gezwommen kan worden in het buitenbad in Goirle. Of dat op zijn minst duidelijk wordt gemaakt waarom het Feel Fit Center Goirle niet lukt om open te gaan.