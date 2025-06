Man zwaargewond bij ongeluk in bedrijfsverzamelgebouw

Een man is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeval in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bergstraat in Boekel. Volgens omstanders zou hij bekneld zijn geraakt in een machine. Een traumahelikopter landde in de buurt met aan boord een arts die in actie kwam.

Ook brandweer, politie en een ambulance kwamen op de melding af. Het slachtoffer is uiteindelijk in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

In het pand zijn allerlei soorten bedrijven gevestigd. De politie geeft geen informatie over het ongeluk en verwijst naar de Arbeidsinspectie. De eigenaar van het bedrijfsverzamelgebouw laat weten dat de verwachting is dat het goed komt met het slachtoffer. De man zou hobbymatig bezig zijn geweest in het gebouw.

Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink

Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink