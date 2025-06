Auto op de kop in sloot, bestuurder spoorloos

Een auto is dinsdagnacht op zijn kop in een sloot gevonden aan het Laageinde in Halsteren. Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, kwamen ter plekke. Alleen was er niemand bij de auto. Er is nog wel in de omgeving naar de bestuurder gezocht, maar die werd niet gevonden.

De auto is door de brandweer uit de sloot getakeld. Hoe de auto in de sloot terecht is gekomen, is nog onduidelijk. De auto zal afgevoerd worden door een bergingsbedrijf. De politie onderzoekt wat er aan de hand is.

Auto gevonden in sloot (foto: Christian Traets - Persbureau Heitink).