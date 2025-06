Sanne zoekt basgitaar van haar overleden vader, zijn 'lievelings'

Sanne de Jong uit Raamsdonk zoekt een voor haar heel speciale gitaar: een Fender basgitaar van haar in 2021 overleden vader. Het instrument heeft vrijwel zijn hele leven veel betekend voor haar vader. Maar enkele jaren geleden, na zijn overlijden, werd de Fender door de familie verkocht aan een muziekwinkel Strings& Things in Kaatsheuvel. Daarna is de familie het instrument uit het oog verloren. “Het is misschien een speld in een hooiberg, maar ik ga het toch proberen om hem terug te vinden”, zegt Sanne vastberaden.

De basgitaar in kwestie is een Fender Jazz Special, vermoedelijk uit de jaren 70: de kleus is pewter grey (grijs/groenig) met een zwarte hals. Volgens experts uit de basgitaarcommunity een model waarvan er niet heel veel zijn gemaakt. “Mijn vader had meerdere bassen, maar dit was wel zijn 'lievelings'. Deze ging altijd mee naar optredens en was er altijd bij", vertelt Sanne donderdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. Ze zou het daarom prachtig vinden de basgitaar terug te vinden en weer in de familie te brengen.

Sanne’s vader René, hij overleed op 55-jarige leeftijd, was jarenlang een fervent basspeler. Vanwege financiële redenen werd zijn gitaar enkele jaren geleden verkocht. Sanne’s broertje speelt al jaren bas en haar jongste zusje heeft onlangs nog met een andere basgitaar een wedstrijd gewonnen. Het zou voor hen dan ook heel mooi en emotioneel zijn wanneer de Fender van hun vader weer terug in het bezit van de familie zou komen.

Sanne besloot de zoektocht op zich te nemen, ondanks dat de kans op succes klein lijkt. “We zijn begonnen bij muziekwinkel Strings& Things in Kaatsheuvel, maar zij hebben geen register waarin staat aan wie de gitaar is verkocht. Die informatie is helaas verloren gegaan.” Daarnaast hebben ze geen serienummer van de bas. Toch heeft Sanne de hoop nog niet opgegeven en is ze onder meer via sociale media actief op zoek naar de gitaar. “Ik post overal oproepjes, in de hoop dat degene die hem ooit heeft gekocht zich meldt.”

De zoektocht vergt een lange adem, maar Sanne blijft positief. “De gitaar van mijn vader is een speciaal model, er zijn er niet zoveel van gemaakt. Dat maakt de kans groter dat we hem kunnen vinden. Daarom blijven we zoeken.”

Maar met weinig concrete aanwijzingen, zoals een serienummer en de winkel die geen informatie kan verstrekken over de koper, blijft de zoektocht een flinke uitdaging. Toch wil Sanne alles proberen. “We geven niet op", zegt ze stellig.