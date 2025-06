Ook dit splinternieuwe zwembad blijft noodgedwongen dicht

Het zwembad van Speelpark De Splinter in Eindhoven is nog maar net geopend, maar moet nu al weer noodgedwongen dicht. De coating van het kinderbad laat los en dat is gevaarlijk. De parkbeheerder weet ook nog niet hoe lang het zwembad dicht moet blijven. "Heel erg jammer", zegt hij.

Wat is er lekkerder dan even plonzen met deze zomerse temperaturen. Maar heel lang hebben de kinderen er in Eindhoven niet van kunnen genieten. Anderhalve week geleden opende Speelpark De Splinter een gloednieuw kinderzwembad. Dinsdagmiddag ging het zwembad al weer dicht.

Overleg over oplossing

De coating van het zwembad laat los en dat kan gevaarlijke situaties opleveren voor de kinderen. Daarom neemt het speelpark geen risico. "Omdat de coating loslaat van het beton, komen er scherpe randen aan. Dat werd steeds erger", vertelt beheerder Hugo Jansen. Hij baalt van de hele situatie. "Het is heel jammer. Maar het was niet meer verantwoord om het zwembad open te houden." Hij heeft geen idee hoe de coating los heeft kunnen laten. "Dat laat ik aan een expert over. De gemeente is druk met de aannemer in overleg over een oplossing." Nieuwe waterspeeltuin wel open

In een reactie laat de gemeente Eindhoven weten dat 'de aannemer een plan moet maken voor deugdelijk herstel, zodat we een toekomstbestendig zwembad krijgen.' Voorlopig blijft het nieuwe zwembad dus dicht. Verkoeling voor de kleintjes blijft wel mogelijk in de nieuwe waterspeeltuin van De Splinter.