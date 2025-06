Steffi nam ontslag om weer bij Blokker te werken: 'Groot oranje hart'

Onder luid gejuich van klanten en medewerkers werd de nieuwe Blokker aan het Burgemeester Loeffplein in Den Bosch woensdagochtend geopend. Filiaalmanager Astrid Dickhout keert na het faillissement met een brok in haar keel terug in de winkel waar ze dertig jaar heeft gewerkt. Haar collega Steffi nam zelfs ontslag bij haar huidige baan om terug te keren bij Blokker. "Ik had nog niet eens een contract, maar ik dacht: dit moet ik doen", zegt ze.

Met een feestelijke opening verwelkomen Astrid en Steffi woensdagochtend de eerste honderd klanten van de Bossche vestiging met een bloemetje. "Ik sta hier vol trots en met een hoop emotie", vertelt Astrid. "Ik heb 33 jaar bij Blokker gewerkt toen het bedrijf failliet ging. Dat heeft mij veel verdriet gedaan." Naar een nieuwe baan is Astrid nooit op zoek gegaan. "Ik ging ervan uit dat Blokker niet ging stoppen. Het was mijn doel om terug te komen en dat is gelukt. Ik ben met deze winkel opgegroeid. De Blokker is alles", vertelt ze geëmotioneerd.

Astrid staat woensdag met een brok in haar keel in de nieuwe Blokker winkel (foto: Noël van Hooft).

Dat geldt ook voor haar collega Steffi, die spijt kreeg van haar besluit om vier jaar geleden ontslag te nemen bij Blokker. "Ik wilde iets anders, maar ben daar toch van teruggekomen. Mijn grote oranje Blokker-hart is altijd blijven kloppen. Ik miste het klantencontact en het rommelen in de winkel."

Het faillissement in het najaar van 2024 kwam dan ook als een grote schok voor haar. "Dat heeft me veel pijn gedaan. Ik ben een echt winkelmens. Toen ik hoorde dat ze een doorstart gingen maken, maakte mijn hart een klein sprongetje." Toen Astrid en Steffi werden gevraagd terug te keren in 'hun' winkel hoefden ze niet lang na te denken. "Ik had nog niet eens een contract, maar nam ontslag bij mijn huidige baan en dacht: dit moet ik gewoon doen", zegt Steffi.

"Het geeft een familiegevoel."

"Het is heel speciaal vandaag heropenen twaalf nieuwe vestingen op hetzelfde moment. Alle medewerkers zijn erg enthousiast en heel flexibel om het voor elkaar te krijgen. Dat geeft een familiegevoel", vertelt Astrid. Maar gaat Blokker het deze keer wel redden tegenover concurrende winkelketens, zoals de Action? "Daarin heb ik het volste vertrouwen, want er is een nieuwe formule", zegt Steffi. "Een hoop andere services, zoals het aannemen van pakketjes hebben ze afgestoten, waardoor je weer aandacht hebt voor de klanten." Ook de gangpaden van de Bossche vestiging zijn volgens Astrid breder dan voorheen. De klanten zelf zijn woensdagochtend enthousiast over de nieuwe vestiging. "Deze winkel is ruim opgezet en ik heb Blokker erg gemist. Aan mij heeft het niet gelegen dat ze failliet zijn gegaan", zegt een vrouw.

"Ik heb heel veel spullen gemist."

Magda en Jan zijn woensdagochtend speciaal vanuit Vlijmen gekomen om bij de opening te zijn. "We hopen dat er bij ons ook eentje komt. Ik ben op zoek naar een nieuwe kruimeldief en draaiplateaus. Ik heb heel veel spullen gemist", zegt Magda. Dat geldt ook voor Irma. "De spullen zijn hier van goede kwaliteit en het personeel is fijn. Je kunt Blokker niet vergelijken met andere winkels", vindt ze. De winkel aan het Burgemeester Loeffplein is een van de twaalf Blokkers die woensdag een doorstart maken na het faillissement. In totaal worden er de komende tijd 37 nieuwe vestigingen geopend, onder andere in Helmond, Son, Uden, Raamsdonksveer en Breda/Moerwijk.