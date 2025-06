Grote zorgen over mogelijke komst nieuwe hoogspanningsmasten: 'Past niet'

Mensen in Mierlo maken zich grote zorgen over de mogelijke komst van een nieuwe hoogspanningslijn. Netbeheerder Tennet wil het overvolle elektriciteitsnet verzwaren met een 380kV-lijn. Twee van de drie opties die nu op de tekentafel liggen, schampen de Mierlose wijk. En niet alleen daar kijken ze met argusogen naar de plannen.

Twee van de drie mogelijke tracés lopen dus door het buitengebied van Mierlo. In onder meer de Mierlose wijken De Loo en Trimpert zitten ze helemaal niet te wachten op die hoogspanningsmasten in hun buurt. "Wij zijn niet tegen een hoogspanningslijn, maar het past hier gewoon niet. Het gaat een enorme impact hebben op de rust, de natuur en het hele straatbeeld", vertelt Jeroen Visser van het actiecomité Mierlo Zegt Nee Tegen 380kV.

"De hoogspanningslijn loopt bij mij straks vrijwel letterlijk door mijn achtertuin", gaat hij verder. "Dat verpest het hele beeld. En ze geven overlast. Ze zoemen, brommen en knetteren als het vochtig is. Daar zit ook geen mens op te wachten."

Ook maken de bewoners zich zorgen over het groen in de buurt. "Als ze door het bos gaan, moet er een pad van zestig meter breed aan bomen gekortwiekt worden, want je kunt geen hoge bomen onder de masten hebben." Daarnaast zijn de bewoners bang dat hun huis straks minder waard is als de masten er staan.

Een woordvoerder erkent dat het tracé een negatieve invloed kan hebben op de waarde van je huis. "De mate waarin en of dit het geval is, hangt van de specifieke situatie af." Nadat de definitieve route is bepaald, kunnen omwonenden een compensatie aanvragen.