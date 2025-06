Het leed van gedwongen adopties, Peter leerde moeder pas op z'n 29e kennen

Peter van Aar (61) uit Oss leerde pas op zijn 29e zijn biologische moeder kennen. Met zijn tweelingbroer groeide Peter op in een warm adoptiegezin. Maar dat zijn moeder in die tijd niet anders kon dan haar kinderen af te staan, vindt hij triest. “Ze kwam uit een rooms-katholiek middenstandsgezin en was ongehuwd zwanger geraakt. Foei, foei, foei.” Donderdag verschijnt een langverwacht rapport over het leed dat afstandsmoeders en hun kinderen is aangedaan.

Samen met zijn tweelingbroer is Peter geboren in Moederheil. Dat was een grote kraamkliniek in Breda, waar in de vorige eeuw veel baby’s zijn afgestaan voor adoptie. Peters moeder, begin twintig, was ongewenst zwanger. “Een schande voor de buurt was dat. Dus ze werd gedwongen afstand te doen van haar kinderen.”

Dat zijn vader en moeder niet zijn biologische ouders zijn, ontdekte Peter toen hij vijf jaar oud was: “Toen was de buurvrouw zwanger. En ik vroeg mijn moeder hoe dat bij ons was gegaan. Want wij waren een tweeling. Dus heeft er dan één in haar buik gezeten en één in papa’s buik? Een kinderlijke gedachte, maar hartstikke mooi.”