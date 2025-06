Zeshonderd jaar oude mummiekat terug in Grote Kerk: 'Freaky, maar cool'

Polleke, zo heet de zeshonderd jaar oude mummiekat die woensdag is onthuld in de Grote Kerk in Breda. De kat is bijna zeshonderd jaar geleden levend ingemetseld in de muur van de kerk. Waarschijnlijk deden de bouwers dat om de kerk te beschermen en boze geesten weg te jagen. Een bouwoffer werd dat genoemd. Na veel omzwervingen is de kat nu terug in de kerk.

Eeuwenlang lag de kat tussen twee muren aan de noordzijde van de kerk. Tijdens bouwwerkzaamheden in 1906 werd het beestje gevonden. Daarna was hij heel lang spoorloos. Totdat hij vijf jaar geleden weer opdook. In 2020 kreeg de Grote Kerk een bericht van de Stichting Huys te Warmond bij Leiden. Daar bleek de kat te liggen. De Grote Kerk deed uitgebreid onderzoek naar de mummiekat, die zelfs onder een speciale CT scanner ging. Met ruim 95 procent zekerheid is te zeggen dat het om dezelfde kat gaat.

Basisschoolleerlingen mochten een naam bedenken voor het beestje. Dat werd Polleke, bedacht door Daan van den Muijsenberg. De naam is gebaseerd op de naam van de bouwer van de kerk Jan van Polanen. Daan vindt de kat zonder vacht maar gek. Dat hij uit meer dan achthonderd inzendingen heeft gewonnen, vindt hij wel vet. "Ja, ik heb wel gewonnen, maar ik ben allergisch voor katten, dus ik heb er helemaal niks mee."

Winnaar Daan bij het kistje met de kat : (foto: René van Hoof)

Directeur Marieke Wiegel van de Grote Kerk vindt de naam Polleke goed gekozen: "Het is natuurlijk best een beetje een eng beest. Om het iets minder eng te maken is Polleke wel zo lief." Over belangstelling heeft Polleke niet te klagen. Basisschoolkinderen verdringen zich om het dier te zien: " Ik vind hem een beetje eng, omdat die helemaal is opgedroogd", zegt een meisje. "Zijn staart lijkt op een tak", zegt een jongen. Een een meisje dat staat te kijken heeft een heel ander beeld van de kat: "Ik vind het net een draakje dat in die kist ligt, dat een beetje vergaan is. Het is freaky, maar cool om te zien."

Kinderen verdringen zich om de kat te zien (foto: René van Hoof)