Pijnloze borstkankerscan kan levens redden, maar doorbraak duurt lang

Een pijnloze scanner die borstkanker vroegtijdig kan opsporen bij vrouwen van alle leeftijden, kleuren en maten. Het klinkt als verre toekomstmuziek voor vrouwen die de vaak pijnlijke mammografie laten maken, maar de ontwikkeling is dichterbij dan je denkt.

Toen bij Paulette Kreté uit Eindhoven in 2019 een weinig voorkomende soort borstkanker werd ontdekt, verbaasde haar man Tom Sanders zich erover dat 3D-fotografie nog niet werd ingezet bij het opsporen van borstkanker. Met zijn technische achtergrond ging hij hiermee aan de slag en won hij een startsubsidie van 25-duizend euro. Het idee voor de Early Warning Scan was geboren en de ontwikkeling kreeg een vliegende start. Zes jaar later zijn er twee prototypen van de scanner gemaakt. Met het tweede prototype zijn in april zelfs screeningtesten gedaan bij vrouwen.

In april is het tweede prototype getest op vrouwen (foto: Stichting YvYa).

Met 52 kleine camera’s en projectors wordt in een halve minuut een scan gemaakt van stukjes van de borst, die samen een 3D-beeld maken zonder dat daar straling aan te pas komt. "De scannner kijkt aan de hand van vorm, kleur en beweging naar onregelmatigheden in de borst", vertelt Paulette. Deze verdachte aanwijzingen moeten aanleiding zijn om een arts op te zoeken. De lessen uit de screening worden doorontwikkeld in een derde prototype. Zo wordt het makkelijker om je vast te houden. "En de scanner moet beter te kantelen zijn voor vrouwen met grotere borsten", vertelt de initiatiefneemster.

"Alle vrouwen moeten van de scanner gebruik kunnen maken."

Daarnaast komt er een techniek in de scanner die beter kleuren kan onderscheiden. "Dan kunnen er ook bij donkere huidskleuren oneffenheden in de borst worden gezien. Alle vrouwen moeten van de scanner gebruik kunnen maken." Om geld in te zamelen voor een derde prototype deelde Paulette zaterdag 'boobie bollen' uit bij de Midzomeravond Wandeltocht in Eindhoven, waar geld ingezameld wordt voor kankeronderzoek. Financiële middelen krijgen om de scanner verder te ontwikkelen, blijkt namelijk een flinke klus te zijn.

Deze 'borsten' worden uitgedeeld (foto: Jos Verkuijlen).

Vrijwilligers zijn druk bezig met het maken van 'borsten' (foto: Jos Verkuijlen).

"Grote bedrijven investeren niet, omdat het bij een medische ontwikkeling te lang duurt voordat zij geld terugverdienen. Zorgverzekeringen krijgen alleen geld voor zieke mensen en niet om te voorkomen dat mensen ziek worden", vertelt Paulette.

Signalen borstkanker Alle vrouwen tussen de 50 en 75 jaar worden elke twee jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Bij 7000 vrouwen wordt daadwerkelijk borstkanker ontdekt. "In totaal krijgen 18.000 vrouwen ieder jaar de diagnose", vertelt Paulette. "Vaak wordt er gesproken over een knobbeltje, maar in dertig procent van de gevallen is het geen knobbeltje. De helft van de vrouwen weet niet hoe ze het dan moeten herkennen terwijl vocht uit de tepel, dikke aders in de borst, korstvorming en vervormingen ook belangrijke signalen kunnen zijn", waarschuwt ze. Paulette heeft de stichting opgezet, omdat het op de markt brengen van de Early Warning Scan lang duurt. De stichting geeft daarom voorlichting bij bedrijven, in buurthuizen, bij vrouwenverenigingen en andere organisaties over de signalen van borstkanker.

Om subsidie te krijgen van de overheid moet er wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de scanner worden aangeleverd. "Daar zijn we mee bezig. Met het derde prototype wordt onder toezicht van een professor onderzoek gedaan in een Eindhovens ziekenhuis bij tweehonderd vrouwen." In dat onderzoek worden de resultaten van de Early Warning Scan vergeleken met het normale diagnosetraject. Dat bestaat uit een mammografie, een echo, een punctie en een MRI-scan. Samen met Paulette en haar man zetten tientallen deskundigen, onderzoekers, vrouwen en mensen in de technieksector zich al jaren vrijwillig in om de borstkankerscan verder te ontwikkelen.

"Project kan niet slagen als je er geld mee wil verdienen."

"Dit project kan niet slagen als je er geld mee wil verdienen. De Early Warning Scan moet zo toegankelijk en goedkoop mogelijk zijn voor alle vrouwen. Daarom moet de scanner niet in het ziekenhuis komen, maar in bijvoorbeeld een gezondheidscentrum", vertelt de initiatiefneemster. Ondanks de trage ontwikkeling van de scanner blijft Paulette met goede moed naar de toekomst kijken. "De gevolgen van borstkanker bij vrouwen zijn te groot dat we onszelf crimineel zouden voelen als we ermee zouden stoppen. Hoe eerder borstkanker ontdekt wordt, hoe meer gevolgen er bespaard blijven", sluit ze af.