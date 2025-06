Halve Marathon Roosendaal afgelast bij extreme hitte, 'geen onnodig risico'

De Halve Marathon van Roosendaal wordt vrijwel zeker afgelast vanwege de extreme hitte die zondag wordt verwacht. De organisatie houdt de voorspellingen goed in de gaten en kijkt of er mogelijkheden zijn om de routes eventueel in te korten, maar acht die kans 'extreem klein'. Ook andere hardloopevenementen in het weekend van 21 en 22 juni staan op losse schroeven door de hoge temperaturen.

De Halve Marathon is een groot evenement in Roosendaal waar duizenden hardlopers en publiek op afkomen. Dit jaar waren er al 3.600 aanmeldingen, vergeleken met iets over de 3000 vorig jaar. De organisatie verwachtte in aanloop naar het weekeinde nog meer aanmeldingen te krijgen, maar dat is nu van de baan. "Het is ontzettend jammer maar de weersvoorspelling laat ons geen andere keuze", zegt Rens van den Oever namens de organisatie.

34 graden

Na overleg met de GHOR, het Rode Kruis en een medisch adviseur heeft de organisatie besloten om vooralsnog het evenement niet door te laten gaan. Het is te moeilijk om de veiligheid van de deelnemers en vrijwilligers te garanderen met de hoge temperaturen. Volgens de organisatie zou die op sommige plekken langs het parcours kunnen oplopen tot 34 graden, vooral op stukken die door bebouwd gebied gaan, wordt het erg warm.

“Ik heb aan de officiële hitte-index zelf nog een Brabantse factor toegevoegd namelijk het GBV, het gezond boerenverstand. Het is gewoonweg te riskant om met dit soort temperaturen risico’s te nemen", aldus Rens van den Oever. Het verplaatsen van het evenement naar een ander tijdstip biedt voor het hardloopevenement ook geen uitkomst.

Inschrijfgeld

De organisatie gaat nadenken over een manier om de deelnemers te compenseren. Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met hun inschrijfgeld. Rens van den Oever: "Ik kan daar nu nog geen uitspraak over doen. We moeten nu eerst alle mogelijkheden goed tegen het licht houden."

Ook de Roosendaalse burgemeester Mark Buijs benadrukt hoe pijnlijk het besluit is. "Dit is een enorme teleurstelling voor de organisatie, de vele vrijwilligers en natuurlijk voor alle lopers die zich maandenlang hebben voorbereid. We begrijpen dat dit nieuws hard aankomt."

Het definitieve besluit wordt vrijdag genomen.