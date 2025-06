Toch géén cannabis in Haribo-snoepjes

Er is géén cannabis in de colasnoepjes van Haribo gevonden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar het snoepgoed van de fabrikant uit Breda. Eind mei meldde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nog dat er cannabis in de colaflesjes zat, maar dat klopt niet. Wel werden kinderen onwel na het eten van het snoepgoed.

De uitkomst van het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut is anders dan die van eerdere testen, laat de politie weten. Dat betekent dat nergens in het proces bij Haribo cannabis in de snoepjes is gekomen.