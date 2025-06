Op deze plekken in Brabant is het aantal inbraken verdubbeld

In vier Brabantse gemeenten is het aantal inbraken verdubbeld. In de eerste vier maanden van dit jaar vonden in Veldhoven, Roosendaal, Valkenswaard en Gilze en Rijen twee keer zoveel inbraken plaats als in dezelfde periode in 2024. In andere delen van Brabant ging het aantal inbraken juist naar beneden, blijkt uit onderzoek van Independer op basis van gegevens van de politie en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wie in Woensdrecht woont, loopt het grootste risico op een woninginbraak. Daar waren per 10.000 woningen 16,6 incidenten - twee keer zoveel als het landelijke gemiddelde.

In Veldhoven werden vorig jaar tien inbraken geregistreerd, dit jaar staat de teller al op 24. In Roosendaal steeg het aantal inbraken met 139 procent, in Valkenswaard met 110 procent en in Gilze en Rijen was sprake van een verdubbeling.

In twaalf Brabantse gemeenten daalde het aantal woninginbraken. De grootste afname was in Den Bosch en Tilburg, waar 46 inbraken minder werden geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. In Bergeijk werd 18 keer minder ingebroken, in Best en Helmond ging het om een daling van 17 inbraken.

Voldoende maatregelen

Verzekeraars vinden het belangrijk dat bewoners voldoende maatregelen nemen tegen inbraak. "Bij het claimen van schade wil een verzekeraar weten of het huis goed was afgesloten", zegt Michiel Ypma, expert Woonverzekeringen van vergelijkingssite Independer.

"Ze controleren bijvoorbeeld op schade aan deuren of ramen die de inbreker heeft veroorzaakt om binnen te komen", legt hij uit. "Wat verzekeraars eigenlijk willen zien, is dat je alles hebt gedaan om een inbraak te voorkomen. Sommige verzekeraars geven korting op de premie als je aantoonbaar extra veiligheidsmaatregelen hebt genomen.”

Met goede preventiemaatregelen neemt de kans op woninginbraak dus flink af. "Investeer in goede sloten en sluit ramen en deuren, óók wanneer je even snel de hond uitlaat. En denk ook goed na voordat je vakantiefoto's op Facebook of Instagram plaatst. Dan weten veel mensen dat je niet thuis bent."