Van heftige seks naar een teder sprookje in het 'Dorp aan de Rivier'

Schrijver Anton Dautzenberg uit Tilburg maakt het zijn lezers – en zichzelf - niet altijd even gemakkelijk. In zijn voorlaatste boek ‘De Vijf’ put hij zich uit in extreem gewelddadige seksscènes waar hij zelf tijdens het schrijven al onpasselijk van werd. Zijn laatste boek ‘Engelland’ is totaal anders: ‘een teder sprookje’ noemt hij het zelf. Waarvoor hij zich verrassend genoeg liet inspireren door een bekende streekroman van de Brabantse schrijver Antoon Coolen. Hij vertelt er woensdag over in het televisieprogramma KRAAK. Vraagt Door.

Streekroman Precies dat boek stond bij Dautzenberg, die opgroeide in het Limburgse Landgraaf, op zolder. “Wij hadden maar drie boeken in huis en één daarvan was Dorp aan de Rivier. Dat is een heel goed boek dat me dierbaar is geworden.” Hij vindt dat Antoon Coolen onderschat wordt. “De streekroman wordt in Nederland met dedain bekeken, dat is bijvoorbeeld in Frankrijk heel anders.”

In ‘Engelland’ zwemt een oude man op het einde van zijn leven in zeven dagen terug naar zijn geboortedorp. En inderdaad dat dorp zou best eens Lith aan de Maas kunnen zijn, bevestigt Dautzenberg. Dat dorp stond model voor het boek ‘Dorp aan de Rivier’ van Antoon Coolen uit 1934, dat in de jaren 50 werd verfilmd.

Al schrijvend merkte hij dat dat er thema’s uit het boek van Coolen in zijn boek opdoken. Zoals bijvoorbeeld de reusachtige snoek die in een plas leeft, maar nog nooit door iemand is gezien. Aan het slot van het boek van Coolen duikt de snoek vanuit de plas in de Maas en verdwijnt. Teken dat de moderne tijd begonnen is, waarin geen plek meer is voor het mysterie.

Reputatie

De verschillen tussen Dautzenberg en Coolen zijn enorm. Coolen was een gerespecteerd schrijver, terwijl Dautzenberg door zijn zoektocht langs de grenzen van wat wel en niet mag zijn eigen reputatie steeds op het spel zet. “Ik maak de vergelijking met een arts, die gaat ook geen ziekte uit de weg,” zegt hij. “Dan moet het af en toe maar pijn doen. Daar zijn we een beetje bang voor geworden, ons incasseringsvermogen erodeert en dat lijkt me niet goed.”

En ook al schreef hij nu een ‘tedere novelle’, hij blijft een onderzoekend schrijver die wil weten waarom de dingen zijn zoals ze zijn. “Dat zit in mijn karakter denk ik,” zegt hij. “Ik blijf bepaalde thema’s verkennen, ook als het mensen niet bevalt.”

Het dorp Lith was zo trots op het boek en de film ‘Dorp aan de Rivier’ dat er sinds de jaren 50 een plein naar de schrijver is genoemd: het ‘Antoon Coolenplein’. Of Dautzenberg verwacht dat hij ooit een plein zal krijgen, zegt hij bijna gegeneerd, “nee hoor, dat denk ik niet en dat hoeft ook niet, laat mij maar met rust.”

‘KRAAK. Vraagt Door’ wordt op woensdag uitgezonden om 17 uur en daarna herhaald. Het programma is ook te zien op Brabant+.