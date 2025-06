Stiefmoeder van weggelopen Tijn (13) toch langer vast na aanvullend bewijs

De stiefmoeder (40) die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de 13-jarige Tijn uit Valkenswaard blijft alsnog twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag besloten. Eigenlijk zou de vrouw in afwachting van het proces vrijgelaten worden.

De rechter-commissaris oordeelde dinsdag dat de 50-jarige vader veertien dagen langer in voorarrest blijft. De stiefmoeder mocht het onderzoek in vrijheid afwachten, zo werd geoordeeld.

Betrokken bij vermissing

Het OM was het daar niet mee eens en ging direct in beroep. Met succes, zo blijkt woensdag. De stiefmoeder moet, net als de vader, zeker twee weken langer in de cel blijven. Volgens een woordvoerder van de rechtbank 'zijn er aanvullende stukken ingebracht waardoor de verdenking tegen de vrouw is verstevigd.'

Het OM verdenkt de vader en stiefmoeder ervan betrokken te zijn geweest bij de vermissing van hun (stief)zoon. Zij zouden de jongen aan het wettelijk gezag hebben onttrokken.

Tijn is goede gezondheid

Tijn liep vijf maanden geleden weg uit een pleeggezin in Eindhoven. Daar was hij geplaatst na verschillende ruzies tussen zijn gescheiden ouders. Maandagmiddag meldde de jongen zichzelf bij iemand, die de politie belde. Volgens de politie lijkt hij in goede gezondheid.